El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo rehabilita la cubierta del Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” por su 125º aniversario

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la Concejalía de Obras e Instalaciones que dirige el teniente de alcalde Ramón Sastre, ha puesto en marcha una intervención de mejora y rehabilitación de la cubierta del Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”, coincidiendo con la conmemoración de su 125 aniversario.

La actuación contempla una revisión completa de la cubierta de teja del histórico edificio, con la reposición de las piezas dañadas, así como la rehabilitación de las chapas protectoras instaladas para evitar filtraciones de humedad.

Esta intervención se enmarca dentro de una campaña más amplia impulsada por la Delegación de Obras, destinada a revisar y reparar las cubiertas de los edificios municipales. Ya se han ejecutado trabajos similares en la Casa Consistorial, la antigua oficina de turismo (actual sede de la agrupación local de la Asociación Española Contra el Cáncer), el pabellón multiusos “José Ángel Gómez”, La Concha, el Mercado de Abastos, el albergue municipal, la Casa Municipal de Cultura y actualmente se actúa en La Parada de la Colada, futura sede del Centro Joven.

En los próximos días, las actuaciones continuarán en otros inmuebles, entre ellos el Cuerpo de Guardia de San Pelayo, como parte del compromiso municipal con la conservación del patrimonio y la mejora de las infraestructuras públicas.