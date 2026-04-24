El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo solicita ampliar el periodo para usar la pasarela del Águeda

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ampliar el periodo que este último organismo autoriza para usar la pasarela peatonal desmontable sobre el río Águeda.

Una propuesta con la que busca cambiar el actual periodo, comprendido entre junio y septiembre, para ampliarlo desde este mismo 1 de mayo y hasta el 31 de octubre. Una medida con la que se busca reforzar la actividad en el entorno fluvial y que su disfrute no solo se centre en la época estival.

“El objetivo de esta petición es seguir poniendo en valor nuestro entorno fluvial, reforzar su papel como espacio de encuentro y disfrute para mirobrigenses y visitantes y, al mismo tiempo, garantizar que todo ello se desarrolla de manera respetuosa con el medio ambiente”, ha señalado el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias.

Esta pasarela, situada en la zona de Los Pontones, es un elemento indispensable para el uso recreativo y turístico del área de baño de ‘El Picón’, así como el entorno de La Pesquera y la Alameda Vieja.

Por ello, la ampliación del periodo de uso permitiría prolongar el acceso peatonal y mejorar la conexión de uno de los tramos más frecuentados del río durante todo el año.

Desde el Consistorio destacan que se trata de una infraestructura estacional de interés público y social, especialmente relevante frente al camping municipal “La Pesquera”, ya que facilita la movilidad y fomenta el uso ordenado del entorno natural. Además, la ampliación del periodo se adaptaría a las condiciones hidrológicas, de seguridad y ambientales del río.

Compromiso ambiental

El Ayuntamiento ha querido recalcar su compromiso con la conservación del río Águeda y la protección de su biodiversidad. En este sentido, reconoce la importancia de respetar los periodos sensibles para la reproducción de especies como peces y anfibios, especialmente entre mayo y julio.

La solicitud tiene en cuenta informes de colectivos medioambientales que advierten sobre la coincidencia de estas fechas con procesos de freza de ciprínidos y la puesta de anfibios. Por ello, el Consistorio insiste en que cualquier ampliación deberá aplicarse de forma compatible con la preservación del ecosistema, evitando afecciones innecesarias.