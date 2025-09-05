El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo sortea los primeros bonos de la campaña "Consume en Ciudad Rodrigo"

La campaña "Consume en Ciudad Rodrigo" ya ha entregado sus primeros premios. En un sorteo realizado por la delegación de Comercio, cuatro afortunadas compradoras han ganado un bono de 30 euros cada una para usar en los establecimientos locales adheridos.

Las ganadoras del sorteo de agosto son Elena Arroyo Rodríguez, Diadema Calzada Prieto, Paloma Gutiérrez Hernández y María Rosa Olivares Peña. A partir del próximo martes, 9 de septiembre, y durante un plazo máximo de 15 días, podrán recoger su bono en el Ayuntamiento.

La delegada de Comercio, Paola Martín Muñoz, afirmó que la iniciativa es una forma de agradecer a los vecinos que eligen comprar en la ciudad, fortaleciendo la economía y el tejido social. Los bonos tienen una validez amplia, ya que se podrán canjear en los comercios participantes hasta enero de 2026.

La campaña continuará hasta diciembre, con un sorteo mensual de cuatro bonos de 30 euros. En total, se repartirán 20 bonos por un valor de 600 euros. Para participar, solo hay que realizar una compra en un negocio adherido, rellenar los datos en el ticket o un formulario y depositarlo en la urna ubicada en la conserjería de la Casa Consistorial.

El Ayuntamiento anima a todos los vecinos a seguir participando en los próximos meses y a los comercios locales a unirse a esta iniciativa gratuita.