El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo desmonta los miedos sobre la calidad del agua del río Águeda

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha confirmado este viernes que no hay problemas en la calidad del agua del río Águeda. Este dato llega a raíz de una petición de información sobre el análisis del agua por parte del grupo municipal Socialista.

Así, "en aras al interés municipal", el consorcio ha trasladado el boletín analítico de la muestra de agua del río Águeda, que tomó Aqualia el día 20 de agosto y de cuyos resultados se ha tenido constancia este jueves. En él se destaca que no hay exceso de nitratos, ni problemas de detergentes o de E.coli.

Con esta analítica el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, le apunta a los miembros del grupo municipal Socialista que “no traten de generar confusión en materia de sanidad pública, cuando no tienen los datos suficientes, se fundamentan filtraciones quizá de mala fe". “El río Águeda es un recurso que todos tenemos que proteger y cuidar. También hay que protegerlo y cuidarlo de desinformaciones no contrastadas o poco fiables que generen miedo en la población”, dice el Ayuntamiento su respuesta al Grupo Municipal del PSOE.

Además de los datos extraídos del análisis, el consorcio también ha querido recordarle a los socialistas que el Ayuntamiento "no tiene las competencias sobre policía de aguas del río, siendo responsabilidad de órganos que dependen del Gobierno de España, con los que desde la institución local se colabora". El equipo de gobierno exige al grupo político “lealtad institucional” y que “no trate de confundir a la población con competencias de policía que no son de este Ayuntamiento”.