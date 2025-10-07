Las banderas de la historia de España se muestran en Ciudad Rodrigo

Ya se puede visitar la colección de banderas históricas de España que desde este lunes permanece abierta en Ciudad Rodrigo. En la inauguración han participado el alcalde, Marcos Iglesias; el subdelegado de Defensa en Salamanca, el coronel José Gallo; la embajadora del Ejército en Salamanca, Isabel Bernardo; la delegada de Cultura, Belén Barco; y el comisario de la muestra, el teniente coronel retirado Ángel Álvarez Marcos.

La edil, Belén Barco, ha destacado el recorrido visual y simbólico de los “colores, formas y emblemas que han representado a nuestro país a lo largo de los siglos” y ha asegurado que esta exposición es “un viaje que nos invita a reflexionar sobre cómo ha evolucionado nuestra nación y cómo los símbolos que la representan han cambiado con ella. Banderas que además de su valor estético reflejan el momento histórico en el que fueron creadas”.

Por su parte, el subdelegado de Defensa en Salamanca, José Gallo, ha agradecido a Ciudad Rodrigo la acogida a esta muestra para difundir “la cultura de defensa”. Además, ha recordado que la muestra es posible gracias al Instituto de Cultura e Historia Militar por “crear esta colección de banderas y también por tener la generosidad de prestarlas para que se puedan organizar exposiciones itinerantes a lo largo de toda la geografía española”.