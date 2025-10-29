Berkeley confirma un gran potencial de recuperación de litio y rubidio en su proyecto Conchas de Ciudad Rodrigo

Berkeley Energia ha confirmado unos resultados positivos en un trabajo preliminar de pruebas metalúrgicas completado en muestras representativas de su proyecto Conchas (Salamanca), como parte de la iniciativa de exploración de minerales críticos, que evalúa la recuperación potencial de litio y rubidio, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la firma destacó que estas pruebas han desvelado que Conchas alberga zonas gruesas y poco profundas de mineralización de litio y rubidio, con estaño, cesio, berilio, niobio y tantalio.

SLR Consulting ha sido la empresa contratada para realizar estas pruebas metalúrgicas en muestras representativas obtenidas de tres pozos perforados en 2024.

La minera indicó que los resultados del trabajo de prueba de flotación demostraron que se pueden lograr muy buenas recuperaciones de litio -78% de recuperación general- y rubidio -63% de recuperación general-.

"Los siguientes pasos incluyen el modelado 3D de los datos de perforación para refinar la interpretación geológica de la mineralización de litio y rubidio como precursor de la estimación de recursos, y una segunda fase de pruebas metalúrgicas para optimizar los procesos de flotación y separación magnética", añadió

El rubidio es una materia prima esencial para la tecnología avanzada y aplicaciones industriales utilizadas en sectores clave como defensa y militar, aeroespacial, comunicaciones, medicina y energías renovables. Tanto Estados Unidos como Japón han clasificado al rubidio como mineral crítico debido a su importancia estratégica y a la creciente demanda en aplicaciones de alta tecnología.

El director de Berkeley Energia, Robert Behets, aseguró que estos resultados "son extremadamente alentadores, ya que han proporcionado una evaluación inicial positiva de las características metalúrgicas de la mineralización multiproducto en Conchas y han confirmado que se pueden lograr muy buenas recuperaciones de litio y rubidio utilizando métodos de flotación y separación magnética".

"Este hito sigue a dos campañas de perforación exitosas que demostraron la presencia de zonas someras y gruesas de mineralización de litio y rubidio en el proyecto", añadió.

Dados los "prometedores resultados metalúrgicos" iniciales y de perforación, Behets señaló que continuará avanzando sistemáticamente en el desarrollo del proyecto, incluyendo el modelado 3D de datos de perforación como precursor de la estimación de recursos, y una segunda fase de trabajo de prueba metalúrgica para optimizar los procesos de flotación y separación magnética".