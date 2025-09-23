La Biblioteca de Ciudad Rodrigo lanza 'Mirolibro', un taller cultural para amantes de la lectura

La Biblioteca Municipal de Ciudad Rodrigo acogerá un nuevo taller cultural llamado "Mirolibro", un espacio diseñado para los entusiastas de la lectura. La delegada de Cultura, Belén Barco, ha presentado este lunes esta iniciativa que, bajo la dirección de la escritora y gestora cultural Rebeca Jerez, dará comienzo el próximo lunes 29 de septiembre.

La jornada inaugural contará con un encuentro con los autores Marga Acosta y Alberto Dávila, quienes presentarán su obra "La pedrá de Tiguardo". Todas las inscripciones para el taller son gratuitas y se podrán formalizar en la propia biblioteca.

Novedades y actividades consolidadas

El taller ofrecerá una programación variada que incluye actividades semanales relacionadas con la literatura. La concejalía de Cultura ha apostado por mantener aquellas iniciativas que tuvieron éxito en ediciones anteriores, como los encuentros con autores, la radio en la biblioteca, los talleres de escritura y los monográficos sobre autores y géneros literarios.

Además, "Mirolibro" buscará consolidar eventos como la Fiesta de la Lectura, el video por las calles de Ciudad Rodrigo con motivo del Día del Libro, y la Lectura Pública de Autores Mirobrigenses. Como principal novedad de este curso, que estará centrado en el fomento de la creatividad a través de las palabras, se creará un blog donde los participantes podrán compartir reseñas, actividades y sus preferencias literarias.

El proyecto también tiene como objetivo intensificar la relación con otros clubes de lectura y eventos literarios de la comarca y la provincia de Salamanca, un camino que ya se inició con éxito el año pasado.