Un bingo musical intergeneracional para conmemorar el Día del Alzheimer en Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (AFAD), ha organizado un Bingo Musical Intergeneracional para conmemorar el Día Internacional del Alzheimer. El evento tendrá lugar este miércoles, día 17, a las 18:00 horas.

Música para unir generaciones

La actividad, impulsada por las delegadas de Servicios Sociales y Mayores, Joana Veloso y Ana Castaño, se llevará a cabo en la sede de AFAD, ubicada en el Centro Empresarial Transfronterizo de la calle Florida.

El bingo, dinamizado por las propias concejalas, busca crear un espacio de aprendizaje y diversión donde jóvenes y mayores puedan interactuar y compartir sus gustos musicales. El objetivo es que las distintas generaciones compartan canciones y vivencias, fomentando así la conexión y la comprensión mutua.