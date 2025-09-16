Un bingo musical intergeneracional para conmemorar el Día del Alzheimer en Ciudad Rodrigo
La actividad, impulsada por las delegadas de Servicios Sociales y Mayores, Joana Veloso y Ana Castaño, se llevará a cabo en la sede de AFAD, ubicada en el Centro Empresarial Transfronterizo de la calle Florida
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (AFAD), ha organizado un Bingo Musical Intergeneracional para conmemorar el Día Internacional del Alzheimer. El evento tendrá lugar este miércoles, día 17, a las 18:00 horas.
Música para unir generaciones
El bingo, dinamizado por las propias concejalas, busca crear un espacio de aprendizaje y diversión donde jóvenes y mayores puedan interactuar y compartir sus gustos musicales. El objetivo es que las distintas generaciones compartan canciones y vivencias, fomentando así la conexión y la comprensión mutua.
