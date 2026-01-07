El Bolsín Taurino y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo conmemoran siete décadas de historia con una programación especial

En una comparecencia celebrada este miércoles en el salón de plenos de la Casa Consistorial, el teniente de alcalde y presidente de la Comisión Especial de Carnaval, Ramón Sastre, junto a los representantes del Bolsín Taurino Mirobrigense, han dado a conocer oficialmente el logotipo y el cartel conmemorativos de su 70º aniversario. Esta efeméride, que celebra la trayectoria de la institución desde su fundación en 1956 hasta el presente 2026, contará con una serie de actos institucionales y culturales que refuerzan su importancia dentro del ciclo festivo y taurino de la localidad.

Entre las novedades más destacadas para esta edición especial, se ha anunciado que Beatriz Badorrey Martín será la encargada de ejercer como pregonera, aportando su voz a una celebración que alcanza una cifra redonda. Asimismo, el Ayuntamiento ha querido rendir un homenaje institucional a la entidad a través del Cartel Taurino oficial, donde Ramón Sastre ha adelantado que se incluirá un guiño visual muy significativo al utilizar como fondo la lámina del Bolsín realizada por el artista Carlos Medina, integrando así la identidad de la institución en el anuncio de las fiestas grandes de Ciudad Rodrigo.

La agenda cultural de este aniversario se verá reforzada con dos citas de gran relevancia en el Hotel Conde Rodrigo II. La primera de ellas tendrá lugar el 25 de enero con el coloquio titulado “La Fiesta de los Toros en la encrucijada de 2026”, que se celebrará tras el tradicional tentadero. En este encuentro participarán los ganaderos Javier Sánchez Arjona y Alipio Pérez Tabernero, junto a los toreros Damián Castaño y Juan Diego, además del periodista Javier Hernández, todos ellos bajo la moderación de Antonio Risueño Pérez.

Como broche a estas actividades, el próximo 7 de febrero el mismo escenario acogerá la presentación del libro “Juan José el torero”, la última obra del escritor y periodista Paco Cañamero. Con este conjunto de iniciativas, el Bolsín Taurino y el consistorio mirobrigense no solo conmemoran setenta años de apoyo incondicional a los nuevos valores del toreo, sino que también consolidan una programación que pone en valor la vigencia y el peso social de la tauromaquia en la comarca durante este año 2026.