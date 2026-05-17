Cabrillas pone el broche a sus fiestas con una gran comida popular

Las fiestas de Cabrillas van llegando a su fin y el municipio salmantino ha disfrutado de una gran comida popular con cientos de personas que no han querido perderse uno de los momentos más esperados, la paella popular.

Con unos cielos que han acompañado y con una previsión de tarde aún mejor, han sido muchos los vecinos que no han dudado en acercarse junto a la carpa, incluso algunos fuera de la misma, para así disfrutar de la comida.

Así pues, vuelven a dejar el listón muy alto con la presencia de muchas personas que no han dudado en volver al pueblo durante el fin de semana, donde muchos de ellos, como no, habrán recordado viejas batallas en la localidad salmantina.

Rodeados de familiares, amigos y conocidos, Cabrillas ha vivido unos intensos días en los que la diversión, las risas y las buenas compañías se han sucedido para despedir una de las fechas más importantes de la localidad.