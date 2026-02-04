Cae parte del techo de la iglesia de la Fuente de San Esteban

Parte del techo de la iglesia parroquial de La Fuente de San Esteban se ha derrumbado debido a las intensas lluvias registradas en la comarca de Ciudad Rodrigo en las últimas horas. Concretamente se ha derrumbado parte de la techumbre de una bóveda lateral, en el mismo punto donde hay una filtración de agua desde la cubierta, según ha asegurado en un comunicado la Diócesis de Ciudad Rodrigo. La filtración podría ser la causa que haya precipitado la caída de parte del techo sobre la pila bautismal y un retablo de madera.

La zona derrumbada ya está acordonada y no ha habido que lamentar daños personales, una suerte teniendo en cuenta que la localidad este martes celebraba la fiesta de Las Candelas en el templo.

Derrumbe de la iglesia de la Fuente de San Esteban (1)

Por su parte, desde el Ayuntamiento de La Fuente de San Esteban aseguran que estaba previsto intervenir en este templo y se ha puesto a disposición del párroco para colaborar en la recuperación del edificio “de mayor relevancia histórica y artística de nuestro municipio. Es nuestra responsabilidad y compromiso velar por la preservación de nuestro legado común, especialmente en momentos de adversidad”, aseguran.