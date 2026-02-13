El Campanazo rompe la cuenta atrás pese a la lluvia e inicia el Carnaval del Toro 2026 en Ciudad Rodrigo

La cuenta atrás para el Carnaval del Toro 2026 ya es historia. El Campanazo que este año encara su decimoséptima edición, inicia en la tarde de este viernes otro carnaval en Ciudad Rodrigo en una celebración histórica, ya que es la primera vez que se supera la barrera de las 10.000 unidades de pañuelos farinatos repartidos antes del arranque oficial por la Asociación Carnavaldeltoro.es promotora de este acto.

Los integrantes de la Peña Los Pacíficos, que este año cumplen 50 años y que han sido distinguidos con el ‘Reloj Suelto’, han sido los encargados de hacer sonar la tan querida campana de la plaza mayor, la 'campana gorda' como pistoletazo de salida a esta multitudinaria fiesta que se extiende hasta el martes 17 de febrero y que ni la lluvia ha sido capaz de frenar.

A la par que la campana hacía sonar la cuenta atrás, peñas, músicos y los más carnavaleros invadían, como marca la tradición, el ruedo de este emblemático coso de tablas donde más de 40 toros serán protagonistas en capeas y encierros durante los próximos cuatro días. Durante el desarrollo del Campanazo se han vuelto a lanzar globos naranjas de helio biodegradables y sostenibles con el medio ambiente, unas 2.000 unidades, con confeti y pelotas gigantes moradas que simbolizan la campaña “No es No” para prevenir las agresiones sexuales durante las fiestas.

Como en años anteriores, el coso de tablas ha lucido una bella estampa con el aforo completo, pese a las desfavorables condiciones climatológicas, para dar arranque a la programación del carnaval que seguirá en la noche de este viernes con el Pregón Mayor por parte del torero extremeño Alejandro Talavante. Posteriormente se dará salida a los mansos desde los toriles de San Pelayo para enseñarles el camino que tendrán que recorrer en los próximos días durante los encierros.