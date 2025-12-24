Los “Campos Municipales de La Muge” y el campo “Francisco Mateos” de Ciudad Rodrigo tendrán aseos y vestuarios

Nuevos aseos y vestuarios, eso es lo que tendrán los “Campos Municipales de La Muge” y en el Campo Francisco Mateos de Ciudad Rodrigo ya que el Ayuntamiento ha anunciado que se ha aprobado la licitación de la instalación de estas nuevas instalaciones con un presupuesto base de licitación de 78.630,46 euros.

Se van a adquirir tres nuevas casetas aseo-vestuario para su instalación en los dos recintos deportivo anteriormente mencionados que estarán construidos por módulos prefabricados. Estos módulos contarán con el equipamiento de un banco vestuario con zapatero, percha, y estante superior de 1 m de longitud, un banco vestuario con zapatero, percha, y estante superior de 2 m de longitud, una pizarra de fútbol de 80x60cm y cubo de basura grande móvil.

Con esta intervención se pretende contribuir a mejorar y apoyar el desarrollo del deporte de Ciudad Rodrigo, mejorando las instalaciones actuales para favorecer tanto a la población como a los deportistas.

En el Campo de futbol “Toñete” se va a instalar un módulo de 6,00 x 4.71 metros, mientras que en el Campo “Francisco Mateos” se instalarán dos módulos de las siguientes dimensiones: el primero de ellos de 6,00 x 7.070 metros y el segundo y para uso del Árbitro que será de 3,00 x 2,35 metros.