Cancelado el Mercadillo de Vilar Formoso por climatología adversa este sábado

El Mercadillo de Vilar Formoso queda cancelado por la climatología adversa que trae consigo el temporal ‘Leonardo’, una medida que se toma para preservar la seguridad ciudadana y así evitar incidentes mayores en una cita marcada en rojo para los habitantes de localidades cercanas y, por supuesto, para los salmantinos.

Cabe destacar que este mercadillo es famoso por la gastronomía y la venta de aves y vajilla, además de otros productos, que situado a pocos metros de la frontera con la provincia de Salamanca se convierte en una fecha en la que muchos oñorenses no se pierden.

Asimismo, muchas personas de la comarca de Ciudad Rodrigo suelen visitar este rastro para pasar el día en familia o en compañía de los amigos cada primer sábado de cada mes.

De este modo, habrá que esperar hasta el mes de marzo para volver a disfrutar del mercadillo, también conocido como la Feira Mensal de Vilar Formoso, ante la pena de los vendedores y visitantes que durante el mes de febrero no podrán asistir.