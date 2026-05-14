El Caño del Moro de Ciudad Rodrigo luce nueva iluminación

El histórico paraje del parque y la fuente del Caño del Moro de Ciudad Rodrigo luce ya una nueva iluminación más eficiente. El Ayuntamiento de la ciudad ha llevado a cabo la mejora dentro del plan municipal de mejora de la eficiencia energética y del alumbrado viario que desarrolla la delegación gestionada por el concejal Rubén Benito. Esta actuación refuerza la seguridad y la puesta en valor de este entorno, muy utilizado para el paseo y el disfrute ciudadano.

En concreto, se han instalado seis balizas para iluminar los caminos de acceso y tres nuevas farolas de luz general, dotando al conjunto de una iluminación homogénea y respetuosa con el entorno. El parque fue remodelado el pasado año en el marco de un programa de formación y empleo, que permitió renovar y acondicionar este espacio verde del barrio.