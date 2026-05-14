El Caño del Moro de Ciudad Rodrigo luce nueva iluminación

El Ayuntamiento pone en valor una zona muy apreciada por los vecinos

Caño del Moro en Ciudad Rodrigo
Caño del Moro en Ciudad Rodrigo

El histórico paraje del parque y la fuente del Caño del Moro de Ciudad Rodrigo luce ya una nueva iluminación más eficiente. El Ayuntamiento de la ciudad ha llevado a cabo la mejora dentro del plan municipal de mejora de la eficiencia energética y del alumbrado viario que desarrolla la delegación gestionada por el concejal Rubén Benito. Esta actuación refuerza la seguridad y la puesta en valor de este entorno, muy utilizado para el paseo y el disfrute ciudadano.

En concreto, se han instalado seis balizas para iluminar los caminos de acceso y tres nuevas farolas de luz general, dotando al conjunto de una iluminación homogénea y respetuosa con el entorno. El parque fue remodelado el pasado año en el marco de un programa de formación y empleo, que permitió renovar y acondicionar este espacio verde del barrio.

Caño del Moro en Ciudad Rodrigo
Caño del Moro en Ciudad Rodrigo

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