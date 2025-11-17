Comienzan los preparativos del Carnaval del Toro

Ciudad Rodrigo ya ha comenzado con los preparativos del tradicional montaje de los tableos de la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo para el Carnaval del Toro 2026 con la organización del calendario de actividades previas. El teniente de alcalde y presidente de la Comisión Especial de Carnaval, Ramón Sastre, ha informado sobre los plazos que seguirán hasta que finalice el mismo Carnaval del Toro con el desmontaje de los tablaos el Miércoles de Ceniza, 18 de febrero, y que se concretan en las siguientes fechas claves:

- 18 diciembre. Invitación a las peñas y asociaciones de montadores de los tablaos.

- 7 enero. Fecha límite para presentar documentación por parte de los adjudicatarios.

- 14 enero. Publicación posibles tablaos vacantes.

- 21 enero. Subasta pública de tablaos en el salón de plenos.

- 6 febrero. Inicio de las labores de construcción de los tablaos (declarada BIC).

- 12 febrero. Inspección técnica de los tablaos.

- 13 febrero. Viernes de Carnaval del Toro. Inicio de las Fiestas Grandes.

- 18 febrero. Miércoles de Ceniza. Desmontaje de los tablaos.

Además, el teniente de alcalde y presidente de la Comisión Especial del Carnaval ha recordado que "desde el Ayuntamiento se sigue trabajando para la continuidad de esta labor tradicional declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León y el mantenimiento de su esencia gracias al esfuerzo que realizan generación tras generación los constructores de los tablaos, sin los que no sería posible”.

La Junta de Castilla y León, a través del Consejo de Gobierno, aprobó en julio de 2023 la declaración de Bien de Interés Cultural con Carácter Inmaterial la “tradicional y artesanal” labor de construcción de los tablaos que conforman el cuadrangular y peculiar coso taurino de la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo desde al menos el siglo XV para la celebración de los encierros y capeas del Carnaval del Toro mirobrigense.