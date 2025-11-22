Carpio de Azaba acoge las III Jornadas técnicas 'Dehesas con Futuro'

Más de cincuenta personas han participado en la III jornada técnica 'Entorno, conservación y aprovechamiento', enmarcada en el ciclo 'Dehesas con Futuro' y organizada por los Grupos de Acción Local ADEZOS, ADRECAG y ADECOCIR, con la colaboración del Ayuntamiento de Carpio de Azaba.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Social (Antiguas Escuelas) de la localidad y reunió a agentes medioambientales, personal investigador, profesionales del sector agroforestal, ganaderos, técnicos y representantes institucionales interesados en la gestión sostenible y la mejora del ecosistema dehesa.

La jornada comenzó a las 9:45 horas con la apertura e inauguración institucional por parte del alcalde de Carpio de Azaba y la directiva de ADECOCIR. A continuación, se desarrollaron las ponencias previstas en el programa.

La primera intervención, titulada 'El fuego en la dehesa: riesgo, oportunidad y compromiso colectivo', fue impartida por José María Gómez Martín, agente medioambiental de la Junta de Castilla y León, quien analizó los riesgos asociados al fuego y el papel fundamental de la prevención y la responsabilidad compartida en la conservación del territorio.

Seguidamente, Lorién Tornos Estupiñá, biólogo e investigador de la Universidad de Salamanca, presentó la ponencia 'Retos de la conservación de las Dehesas del Oeste Ibérico', en la que abordó los desafíos ambientales, ecológicos y socioeconómicos que afectan a este ecosistema único.

Tras una pausa para el café, la jornada continuó con la intervención de Valentín Maya Blanco, del Área de Dehesas, Pastos y Producción Forestal del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). Su ponencia, 'Mejora de pastos y sostenibilidad de la dehesa', expuso técnicas, recomendaciones y líneas de investigación orientadas a optimizar el aprovechamiento ganadero garantizando la salud del ecosistema.

Como cierre, se celebró el sorteo de diez batefuegos entre los asistentes, en reconocimiento al compromiso con la prevención y la gestión responsable del medio natural, seguido de la clausura institucional.

La jornada concluyó con una visita técnica a la Finca Las Carboneras, donde los participantes pudieron conocer in situ ejemplos de gestión y conservación aplicados en el territorio.

Estas jornadas forman parte del ciclo 'Dehesas con Futuro', impulsado por los Grupos de Acción Local de la provincia con financiación de la Diputación de Salamanca, dentro del convenio orientado a la promoción, conservación y desarrollo sostenible de la dehesa y del medio rural.