Un carrusel navideño, un trineo o un pintacaras son las actividades que Ciudad Rodrigo programa para los más pequeños

Los más pequeños son los grandes protagonistas de la Navidad, por eso municipios como Ciudad Rodrigo se han centrado en diseñar una programación acorde para el disfrute de los más pequeños.

Paola Martín, concejala de Familia, ha sido la encargada de presentar las actividades que se desarrollarán entre el 19 y el 30 de diciembre, donde destaca un carrusel navideño, un trineo, un pintacaras, un carpintero de juguetes y la Casa de Papá Noel.

Todas estas actividades tendrán lugar en la plaza mayor y la plaza del Buen Alcalde en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

A mayores tendrá lugar el 'Cuentacuentos de Navidad del profesor Estimbrosen Brasanlú y Polvorilla', programado para el día de Nochevieja a las 18:30 horas en el Centro Joven La Parada.

Desde el Ayuntamiento expresan que con estas actividades "se pretende garantizar una programación navideña atractiva, segura y de calidad para el público infantil, contribuyendo al ambiente festivo y a la actividad social y comercial del municipio".