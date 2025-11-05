El cementerio de Ciudad Rodrigo se moderniza con domótica

El cementerio Municipal de Ciudad Rodrigo se prepara para una transformación significativa. Por iniciativa del teniente de alcalde y delegado de la instalación, Ramón Sastre, el camposanto contará con una nueva ordenanza municipal reguladora con el objetivo de modernizar la gestión y mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos.

La principal novedad de la ordenanza es la apertura controlada a las empresas funerarias para realizar servicios de enterramiento. Estas podrán operar bajo la supervisión y previa autorización del Ayuntamiento, aunque el personal municipal continuará presentando el mismo servicio. Queda pendiente la fijación de la tasa que deberán abonar estas empresas.

La regulación también contempla la mejora de horarios para los usuarios, tanto para visitas como para enterramientos.

Además, se está trabajando en la domotización del cementerio con la implementación de códigos de entrada y cámaras de vigilancia y control para optimizar la seguridad y el acceso. Se mantendrá un foco especial en la conservación del antiguo cementerio y las lápidas de personajes ilustres y destacados de la historia local.

Paralelamente a la normativa, desde la delegación municipal se trabaja activamente en la mejora de la accesibilidad, limpieza y la ampliación de nichos. Ya se ha adjudicado la obra de la cubierta de 128 nuevos nichos, con el objetivo de que esté finalizada antes de que acabe el año, y se instalarán canalones en dos módulos de nichos existentes.