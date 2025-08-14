El Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo se moderniza con nuevos equipos de diagnóstico

El Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo se prepara para una importante modernización en su servicio de diagnóstico por imagen. El Ayuntamiento ha anunciado la adquisición de dos nuevos equipos de última generación que mejorarán significativamente la atención a los pacientes.

La inversión total asciende a más de 560.000 euros, y permitirá la llegada de una sala de radiología digital robotizada y un mamógrafo digital.

El nuevo equipo de radiología, valorado en 306.130 euros, cuenta con tecnología avanzada que incluye suspensión de techo, tres paneles planos y telemetría, lo que optimizará los procesos de toma de imágenes. Por su parte, el mamógrafo, con una inversión de 254.100 euros, incorpora un sistema de tomosíntesis y una estación diagnóstica, lo que proporcionará una mayor precisión en la detección de posibles patologías.

Estos nuevos dispositivos reemplazarán a los actuales, que se han quedado obsoletos, mejorando la calidad de imagen y reduciendo los tiempos de espera. La modernización no solo se traduce en una mayor eficiencia y precisión en los diagnósticos, sino que también garantiza una mejor asistencia para todos los usuarios.

La firma de los contratos con las empresas adjudicatarias está programada para los próximos días 19 y 20 de agosto. Se espera que la instalación y puesta en marcha de los equipos se complete en un plazo de tres meses tras la firma.