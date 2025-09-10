El Centro Joven “La Parada” de Ciudad Rodrigo acoge un taller creativo con rotuladores

El Centro Joven “La Parada” se prepara para una jornada de creatividad y color. El próximo 13 de septiembre a las 11:30 horas, los niños y niñas de 7 a 14 años de Ciudad Rodrigo podrán participar en el Taller de Cubitos de Rotus, una iniciativa pensada para despertar su imaginación y habilidades manuales.

Organizado conjuntamente por la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, el taller busca ofrecer una alternativa de ocio saludable y educativa. La actividad se centrará en el uso de rotuladores para crear diseños originales, fomentando así la destreza, la creatividad y el trabajo en equipo.

Para garantizar una experiencia de calidad, la actividad tiene un aforo limitado de 20 plazas. Las personas interesadas en que sus hijos e hijas participen deberán inscribirse previamente llamando al número de teléfono 666 111 772.

Con este tipo de propuestas, el consistorio de Ciudad Rodrigo continúa reforzando su compromiso con la promoción de actividades que beneficien el desarrollo personal y el entretenimiento de los jóvenes de la localidad.