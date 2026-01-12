El Centro de Salud de Ciudad Rodrigo pone en funcionamiento una nueva sala de radiología digital y el servicio de analítica urgente

La Junta de Castilla y León ha destinado 560.230 euros a la puesta en funcionamiento de una nueva sala de radiología digital robotizada con suspensión de techo tres paneles planos y telemetría, además de la adquisición de un nuevo mamógrafo digital de última generación con sistema de tomo síntesis y estación diagnóstica. La incorporación de los nuevos equipos de última generación ofrecerá una mayor eficiencia y precisión en los diagnósticos junto con una mejor asistencia a los 14.293 usuarios de toda la Zona Básica de Salud que atiende el centro.

Con el objetivo de ver las mejoras realizadas y escuchar a los profesionales sanitarios que ejercen su labor en Ciudad Rodrigo, se ha desplazado hasta el centro mirobrigense el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, donde ha sido recibido por el alcalde, Marcos Iglesias, además de otros ediles de la Corporación municipal.

“Las mejoras en Sanidad siempre son positivas. El trabajo del Centro de Salud, de su coordinadora, equipo directivo y de quienes lo integran es muy reconocido, y sus sugerencias en muchos casos son estudiadas y atendidas por la Junta de Castilla y León. También desde el Ayuntamiento hemos tenido varias reuniones con el propio consejero para impulsar y avanzar en estos proyectos, luego verlos cumplidos supone una gran satisfacción”, afirma Marcos Iglesias.

La visita del consejero de Sanidad ha servido para tratar “otras necesidades que doten de más servicios al Centro de Salud y de Especialidades de Ciudad Rodrigo. Es fundamental que nuestro centro sea una referencia comarcal y pienso tras esta visita que la Junta de Castilla y León lo tiene claro”, señala Marcos Iglesias.

Además, el Punto de Atención Continuada del Centro de Salud y de Especialidades de Ciudad Rodrigo incorpora la analítica urgente a su cartera de servicios. Para ello, se han puesto en funcionamiento cuatro analizadores que permiten realizar pruebas con resultados inmediatos de hemograma, gasometría, bioquímica, y marcadores cardiacos. Este nuevo equipamiento facilita el proceso diagnóstico del paciente en el propio centro, evitando desplazamientos al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y contribuyendo a un mejor tratamiento de todo tipo de patologías.

Con una inversión de 33.570 euros, la tecnología denominada ‘Point of Care Testing’ (POCT) refuerza la capacidad resolutiva de la Atención Primaria y fortalece la red de infraestructuras sanitarias en el ámbito rural de la Junta de Castilla y León.