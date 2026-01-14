La Cesta del Antruejo del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2026 supera los 40 lotes de regalos

La Asociación Carnavaldeltoro.es ya puesto a la venta las papeletas para la Cesta del Antruejo, que se pueden adquirir en los comercios del municipio.

En esta ocasión, la XV Cesta supera los 40 lotes de regalos, donde el más atractivo sigue siendo como siempre la cabeza del Toro del Antruejo que saldrá a la calle en la mañana del Sábado de Carnaval dentro de la celebración del Carnaval del Toro 2026. Para la ocasión, el toro elegido es propiedad de la ganadería salmantina de Sánchez Herrero, de nombre 'Valenciano' y de capa negro zaíno. Un animal que será donado por Asociación Carnavaldeltoro.es como viene haciendo desde el año 2011.

Valenciano, Toro Antruejo del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo 2026

En esta ocasión, además, la cesta supera los 40 lotes de regalos (43), donde el ganador también podrá disfrutar de un amplio abanico de productos de salud y cosméticos, así como distintos regalos de joyería. Además, se incluyen numerosos productos gastronómicos y de alimentación, de fotografía, una experiencia relajante o un partida de paintball para cuatro personas y, por segunda edición, un patinete eléctrico.

El sorteo que decidirá el número ganador de la cesta se realizará el Miércoles de Ceniza del año en curso; y el número ganador será aquél que coincida con las cuatro últimas cifras del Sorteo de la Once del día 18 de febrero del presente 2026. Y, como siempre, si no apareciera el ganador en un plazo de una semana se procedería a realizar un nuevo sorteo al miércoles siguiente, día 25 de febrero.