Ciudad Rodrigo abre la exposición de las obras presentadas al XLI Certamen de Artes Plásticas “Celso Lagar”

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la concejalía de Cultura y Patrimonio encabezada por Belén Barco, ha abierto la exposición de las obras presentadas al XLI Certamen de Artes Plásticas “Celso Lagar”.

En esta nueva edición, convocada con el propósito de fomentar la creación artística en el ámbito de las artes plásticas, han participado 24 cuadros, con un máximo de dos originales por autor.

Estas obras plásticas serán valorados por el jurado, nombrado al efecto y presidido por el alcalde del municipio, Marcos Iglesias.

Será el próximo 15 de septiembre cuando se den a conocer tanto el premio y como su accésit, si así se considera. El ganador recibirá un premio de 3.000 euros y el accésit de 380 euros.