Ciudad Rodrigo abre su Mercado Navideño con 24 puestos artesanos

Miel, polen, aceite, jabones artesanos, artesanía textil, adornos de Navidad, artículos textiles elaborados a mano, miniaturas de arcilla, joyería de acero inoxidable, libros, velas, bisutería, belenes y figuras navideñas, pulseras, artesanía en crochet, golosinas, ropa urbana, quesos, delicias turcas, marroquinería, artículos de forja, embutidos y artículos de pan y bollería son los artículos que podrán encontrar los farinatos y los que se acerquen a Ciudad Rodrigo este fin de semana.

Su mercado Navideño acaba de abrir sus puertas y permitirá que durante tres días la plaza del Buen Alcalde se convierta en un punto fundamental de las actividades navideñas, por la ambientación y la posibilidad de hacer compras para esos regalos especiales.

El horario del mercado será de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.30 horas hasta el 21 de diciembre.