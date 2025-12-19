Ciudad Rodrigo abre su Mercado Navideño con 24 puestos artesanos
La Plaza del Buen Alcalde acogerá la iniciativa hasta el domingo
Miel, polen, aceite, jabones artesanos, artesanía textil, adornos de Navidad, artículos textiles elaborados a mano, miniaturas de arcilla, joyería de acero inoxidable, libros, velas, bisutería, belenes y figuras navideñas, pulseras, artesanía en crochet, golosinas, ropa urbana, quesos, delicias turcas, marroquinería, artículos de forja, embutidos y artículos de pan y bollería son los artículos que podrán encontrar los farinatos y los que se acerquen a Ciudad Rodrigo este fin de semana.
Su mercado Navideño acaba de abrir sus puertas y permitirá que durante tres días la plaza del Buen Alcalde se convierta en un punto fundamental de las actividades navideñas, por la ambientación y la posibilidad de hacer compras para esos regalos especiales.
El horario del mercado será de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.30 horas hasta el 21 de diciembre.
También te puede interesar