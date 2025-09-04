Ciudad Rodrigo abre un plazo extraordinario de matrículas en la Escuela Infantil “José Manuel Hidalgo”

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha anunciado la apertura de un plazo extraordinario para solicitar matrícula y bonificación en la Escuela Infantil “José Manuel Hidalgo”. Esta convocatoria, dirigida a facilitar la asistencia durante el período no lectivo, el horario complementario y el servicio de comedor, estará disponible entre los días 9 y 19 de septiembre de 2025, ambos inclusive.

Una vez finalizado este plazo, también se admitirán solicitudes de bonificación para nuevas matriculaciones a lo largo del curso, siempre que existan plazas vacantes y cuenten con la autorización de la Junta de Castilla y León.

Las familias interesadas podrán registrar su solicitud de dos formas: presencialmente, en el Registro General del Ayuntamiento (Plaza Mayor nº 27), en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, o a través de la sede electrónica municipal en ciudadrodrigo.sedelectronica.es.

El impreso oficial de solicitud se encuentra disponible en las dependencias de la propia Escuela Infantil y en la conserjería del Ayuntamiento. Es imprescindible acompañar la petición con la documentación correspondiente para que sea admitida.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo busca facilitar a las familias el acceso a los servicios de conciliación y apoyo educativo que ofrece la Escuela Infantil “José Manuel Hidalgo”, una referencia en la atención a la primera infancia en el municipio.