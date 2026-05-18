Ciudad Rodrigo abre el plazo para pedir puestos de venta durante el Martes Chico y el Martes Mayor

Ciudad Rodrigo acogerá el próximo 4 de agosto la décima edición del Martes Chico y el 11 de agosto, la celebración de la cuadragésima edición del Martes Mayor. Con el objeto de regular la instalación de puestos en la vía pública, el Ayuntamiento ha anunciado que ha abierto el plazo de admisión de solicitudes para participar con un puesto de venta en cualquiera de estas celebraciones. Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta las 14,00 horas del día 29 de mayo de 2026.

El formulario de solicitud podrá recogerse en la Conserjería del Ayuntamiento o en la Oficina Municipal de Desarrollo (sitos en Plaza Mayor, 27), o descargarse de la web municipal www.ciudadrodrigo.es (desde Trámites y gestiones- Impresos - Comercio), pudiéndose recibir más información en la Oficina Municipal de Desarrollo (teléfono 664 317881).

El Ayuntamiento se reservará el derecho de conceder o no la licencia de instalación atendiendo a la normativa reguladora del Martes Mayor para la celebración de ambos Martes. De ahí que la autorización de puestos en los terrenos de uso público quedará sometida a la previa obtención de la licencia municipal correspondiente, que corresponderá, exclusivamente, a este Ayuntamiento.

En la licencia municipal expedida estará detallada la ubicación y plano del puesto que le ha correspondido al solicitante. Asimismo, la adjudicación, plano de ordenación de los puestos y autorización de los mismos se publicará en su momento en la página web municipal (www.ciudadrodrigo.es), en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica de este Ayuntamiento (apartado Tablón de Anuncios).

Podrán con un puesto de venta en cualquiera de los martes de manera general, el comercio de Ciudad Rodrigo y Comarca - conforme recoge los términos señalados en el artículo 3.1 de la Ordenanza Municipal -, que haya formalizado en tiempo y forma la solicitud de participación, el sector de la hostelería solo en aquellas zonas afectadas por los referidos martes de agosto, que hayan cumplimentado y formalizado debidamente su solicitud dentro del plazo marcado por este ayuntamiento; puestos de venta infantiles autorizados por el padre, madre o tutor legal del menor, que asimismo hayan cumplimentado y formalizado su solicitud y puestos de artesanía y agroalimentarios establecidos en la provincia y Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como los establecidos en cualquier otro punto de España y pueblos limítrofes de Portugal, que hayan cumplimentado y formalizado en tiempo y forma su solicitud.