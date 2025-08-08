Ciudad Rodrigo acoge el Gran Premio de Doma Vaquera en su Feria del Caballo

La Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo 2025 sube de nivel. Este año, el tradicional Concurso Nacional 2 de Doma Vaquera se transforma en un Gran Premio, la categoría de mayor exigencia y prestigio dentro de esta disciplina ecuestre. La cita será el sábado 20 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, y se enmarca dentro del programa oficial de la feria, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre.

Organizado en colaboración con la Federación Hípica de Castilla y León y la Real Federación Hípica Española, el concurso será puntuable para la Copa ANCCE, el circuito nacional de competiciones de caballos de Pura Raza Española.

Según Joana Veloso, delegada municipal de Ferias Ganaderas, el Gran Premio “define al campeón de la competición” y eleva el nivel técnico respecto a ediciones anteriores. En él se valorará la precisión, obediencia y dificultad de las maniobras realizadas por el binomio jinete-caballo, en una puesta en escena acompañada de música que promete gran espectáculo.

Participarán jinetes procedentes de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Además, el evento será retransmitido en directo por streaming y accesible a través de un código QR incluido en el cartel oficial.