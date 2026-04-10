Ciudad Rodrigo acoge una plantación de tulipanes por el Día Mundial del Párkinson

La asociación Parkinson Salamanca, desde su sede en Ciudad Rodrigo, ha conmemorado este viernes el Día Mundial del Párkinson.

Durante la jornada se ha procedido a la lectura de un manifiesto en el que la entidad ha insistido en la necesidad de mejorar el diagnóstico temprano y la atención a los pacientes, así como en la visibilización de esta patología que afecta a numerosas personas y familias.

Tras el acto institucional, los participantes han llevado a cabo una plantación de tulipanes en el parque de La Glorieta, una iniciativa simbólica que ha contado con la colaboración de las delegaciones municipales de Servicios Sociales y Jardines, encabezadas por Joana Veloso y José Manuel Jerez.