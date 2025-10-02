Ciudad Rodrigo acogerá las Jornadas de Revitalización Comercial del Espacio Rayano Fortificado

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la delegación de Comercio que encabeza Paola Martín Muñoz, ha presentado las Jornadas de Revitalización Comercial del Espacio Rayano Fortificado que se llevarán a cabo los días 13 y 14 de noviembre. Una cita que reunirá a expertos, comerciantes, instituciones y ciudadanos para promocionar la economía y la cultura del Espacio Rayano Fortificado. Estos actos se realizarán en colaboración con AFECIR y gracias a la financiación de fondos europeos Interreg a través del proyecto FAR-PAX: Fortificaciones abaluartadas de la Raya.

Las jornadas serán presentadas por el artista Sergio Cardoso, quien conducirá y acompañará a ponentes y participantes a lo largo de las sesiones. La inauguración contará con la participación de los representantes institucionales del proyecto, quienes pondrán de relieve la importancia de estas jornadas para la dinamización del comercio y la cooperación transfronteriza.

El programa, que se desarrollará durante dos intensas jornadas en la ciudad, tiene el objetivo de crear un espacio de reflexión que otorgue soluciones para fortalecer la identidad común del espacio rayano, impulsar la economía local y poner en valor el patrimonio histórico como motor de desarrollo. Entre las actividades programadas destacan:

Conferencias académicas y técnicas, como la de Alfonso Hortelano (Universidad de Salamanca), que abordará la historia y comercio en el espacio rayano, o la de Eva Lahuerta (Universidad de Salamanca), centrada en las sinergias entre turismo y comercio.

Mesas redondas, con la participación de comerciantes, asociaciones y expertos que debatirán sobre los retos y soluciones para revitalizar los espacios históricos rayanos. En la segunda jornada, la mesa dedicada a la colaboración público-privada contará con la intervención de AFECIR, junto a representantes institucionales de Ciudad Rodrigo, Valença do Miño y Marvão.

Talleres prácticos, como el impartido por la agencia OMGlobal, que ofrecerá estrategias de marketing digital para comercios en entornos históricos.

Actividades culturales, entre ellas un tour turístico organizado por la Asociación de Guías de Ciudad Rodrigo y una exposición fotográfica de comercio antiguo de Ángel Centeno, que podrá visitarse en la Galería Alta del Ayuntamiento durante toda la semana previa.