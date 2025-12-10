Ciudad Rodrigo ahorrará un 40 por ciento con la nueva iluminación en la Catedral y la capilla de Cerralbo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha sacado a contratación la mejora de la iluminación ornamental en la catedral y la capilla de Cerralbo con el fin de mejorar la eficiencia energética. El proyecto ha salido a licitación con un presupuesto base de 191.180 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (Next Generation EU).

La obra supondrá la eliminación de las 145 antiguas luminarias de sodio y su sustitución por nuevos equipos led de mayor eficiencia energética con un ahorro estimado anual del 40,37 por ciento en consumo eléctrico y gasto económico para el Consistorio.

Con la renovación que ahora se va a llevar a cabo, y teniendo en cuenta que la vida media útil declarada de los equipos a instalar es de 60.000 horas, y el tiempo de encendido anual del alumbrado artístico se estima en 1.020 horas, se puede determinar una vida teórica de la instalación de 59 años.

Como primer paso para la ejecución del proyecto, se procederá a levantar “absolutamente todas” las luminarias existentes que dan servicio al alumbrado artístico de ambos templos, incluidos equipos y cableados de alimentación a cajas de registro.

Además, se suprimirán Se suprimirán los dos soportes de fijación en la coronación de muro frente a la Puerta de las Cadenas de la Catedral, en la esquina de la calle Cardenal Pacheco, y un suplemento de soporte en mal estado en el restaurante junto a la Plaza de Amayuelas. Se subsanarán todos los desperfectos ocasionados, reponiendo tejas, morteros, recibidos y tapado de taladros, utilizando materiales nobles idénticos a los existentes. El nuevo sistema de alumbrado ornamental de la Catedral y Cerralbo estará telegestionado desde el centro de mando en la Plaza de San Salvador de forma online, con la misión de facilitar su gestión y mantenimiento.