Ciudad Rodrigo ahorrará más de 60.000 euros al año con la renovación de luminarias

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha publicado la licitación del contrato de obras para la cuarta fase del proyecto de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en las zonas exteriores al recinto amurallado. Una mejora que permitirá reducir la potencia instalada en 36.799 vatios, lo que representa una disminución de cerca del 60% respecto a la situación actual.

Esto se traducirá en un ahorro energético anual de 158.862 kilovatios hora (kWh), equivalente a una reducción del consumo del 40%., es decir, que permitirá una bajada del gasto en 62.762,51 euros anuales. Además, la reducción del consumo energético evitará la emisión a la atmósfera de 43.369 kilogramos de dióxido de carbono cada año, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático y al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad ambiental. La instalación proyectada obtiene una calificación energética de tipo A, la máxima eficiencia posible según la normativa vigente.

La inversión prevista asciende a 316.254,22 euros y se financiará con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local General 2026 (242.000€) y fondos propios del Ayuntamiento (74.000€).

Esta cuarta fase se enmarca en la estrategia municipal de mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público, iniciada en ejercicios anteriores, que ha permitido modernizar progresivamente las instalaciones de iluminación del municipio, mejorando tanto la calidad del servicio como la sostenibilidad ambiental y económica del mismo. Características técnicas La actuación contempla la sustitución de un total de 586 luminarias en diversas calles y zonas urbanas situadas fuera del recinto histórico amurallado.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 10 de junio de 2026. La apertura de sobres tendrá lugar el 11 de junio a las 10:00 horas en la Sala de Juntas del Ayuntamiento. El procedimiento de contratación es abierto y con tramitación ordinaria.

El plazo de ejecución de las obras será de cuatro meses desde la firma del acta de replanteo.