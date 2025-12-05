Ciudad Rodrigo amplia a 13 las zonas comerciales que participan en su concurso de decoración navideña
Las temáticas elegidas para este año son variadas, desde el ‘Polar express’ hasta el ‘Callejón Diagón’
Desde este jueves quien pasee por las calles de Ciudad Rodrigo podrá disfrutar de las decoraciones temáticas por calles y zonas creadas por los comercios y los vecinos de cada una de ellas. Comienza el Concurso de Decoración Navideña 2025 que este año cuenta con trece participantes, dos nuevos.
Cada calle y zona se decorará con la temática elegida en esta décima edición de un concurso que pone una nota divertida y original en las calles de Miróbriga. El Ayuntamiento repartirá 2.200 euros en premios para las mejores decoraciones.
Participantes
Las 13 zonas comerciales y de vecindad que en esta edición han apostado por participar en este décimo concurso decorando sus calles y comercios con motivos tradicionales de la Navidad son las siguientes:
Zona 1: San Juan, Colegios, Puerta Santiago.
- Temática: El Callejón Diagón Mirobrigense.
- Participantes: 12 empresas + 18 vecinos
- Reproducción cuento navideño.
Zona 2: Gigantes.
- Temática: Los Duendes.
- Participantes: 1 empresa (Bar El Rodeo)
Zona 3: Plaza Mayor. (Debutante)
- Temática: Las Joyas más Dulces.
- Participantes: 1 empresa (Joyería Cid)
Zona 4: Cardenal Pacheco, Julián Sánchez, Plaza Buen Alcalde.
- Temática: Navidad en el Bosque III
- Participantes: 23 empresas + 10 vecinos
- Reproducción cuento navideño
Zona 5: Calle Cadimus
- Temática: Llega La Navidad a Cadimus Ville De La Mano Del Grinch.
- Participantes: 1 empresa (Bar Álamo) + 1 vecino
- Reproducción cuento navideño.
Zona 6: Santiago Vegas Arranz, 3
- Temática: La Navidad es Felicidad
- Participantes: 1 empresa (Bazar Glamour)
Zona 7: Plaza Herradores, La Canal, Venerable Centenares, San Fernando, Avda. España (casas del uranio).
- Temática: Flor de Navidad
- Participantes: 5 empresas + 34 vecinos
Zona 8: San Fernando 8; Santa Clara 15, 17, 19; Laguna, 2 (cruce calles).
- Temática: Polar Express Navideño
- Participantes: 4 empresas + 3 vecinos
Zona 9: Valera.
- Temática: Calle de los Gnomos
- Participantes: 6 empresas + 22 vecinos
Zona 10: Lorenza Iglesias, Cárcabas, San Cristóbal.
- Temática: Navidad Mágica en el Bosque Encantado.
- Participantes: 14 empresas + 2 vecinos
Zona 11: Avda. de Béjar, Cárcabas.
- Temática: Dulce Navidad
- Participantes: 10 empresas
Zona 12: Fortín de Los Castaños (Debutante)
- Temática: Llueve Navidad
- Participantes: 1 empresa (Doce Slow Home) + 25 vecinos
Zona 13: Arrabal de San Sebastián.
- Temática: Una Carta Para Papá Noel IV
- Participantes: 2 empresas + 25 vecinos
- Reproducción cuento navideño.
