Ciudad Rodrigo amplia a 13 las zonas comerciales que participan en su concurso de decoración navideña

Desde este jueves quien pasee por las calles de Ciudad Rodrigo podrá disfrutar de las decoraciones temáticas por calles y zonas creadas por los comercios y los vecinos de cada una de ellas. Comienza el Concurso de Decoración Navideña 2025 que este año cuenta con trece participantes, dos nuevos.

Cada calle y zona se decorará con la temática elegida en esta décima edición de un concurso que pone una nota divertida y original en las calles de Miróbriga. El Ayuntamiento repartirá 2.200 euros en premios para las mejores decoraciones.

Participantes

Las 13 zonas comerciales y de vecindad que en esta edición han apostado por participar en este décimo concurso decorando sus calles y comercios con motivos tradicionales de la Navidad son las siguientes:

Zona 1: San Juan, Colegios, Puerta Santiago.

  • Temática: El Callejón Diagón Mirobrigense.
  • Participantes: 12 empresas + 18 vecinos
  • Reproducción cuento navideño.

Zona 2: Gigantes.

  • Temática: Los Duendes.
  • Participantes: 1 empresa (Bar El Rodeo)

Zona 3: Plaza Mayor. (Debutante)

  • Temática: Las Joyas más Dulces.
  • Participantes: 1 empresa (Joyería Cid)

Zona 4: Cardenal Pacheco, Julián Sánchez, Plaza Buen Alcalde.

  • Temática: Navidad en el Bosque III
  • Participantes: 23 empresas + 10 vecinos
  • Reproducción cuento navideño

Zona 5: Calle Cadimus

  • Temática: Llega La Navidad a Cadimus Ville De La Mano Del Grinch.
  • Participantes: 1 empresa (Bar Álamo) + 1 vecino
  • Reproducción cuento navideño.

Zona 6: Santiago Vegas Arranz, 3

  • Temática: La Navidad es Felicidad
  • Participantes: 1 empresa (Bazar Glamour)

Zona 7: Plaza Herradores, La Canal, Venerable Centenares, San Fernando, Avda. España (casas del uranio).

  • Temática: Flor de Navidad
  • Participantes: 5 empresas + 34 vecinos

Zona 8: San Fernando 8; Santa Clara 15, 17, 19; Laguna, 2 (cruce calles).

  • Temática: Polar Express Navideño
  • Participantes: 4 empresas + 3 vecinos

Zona 9: Valera.

  • Temática: Calle de los Gnomos
  • Participantes: 6 empresas + 22 vecinos

Zona 10: Lorenza Iglesias, Cárcabas, San Cristóbal.

  • Temática: Navidad Mágica en el Bosque Encantado.
  • Participantes: 14 empresas + 2 vecinos

Zona 11: Avda. de Béjar, Cárcabas.

  • Temática: Dulce Navidad
  • Participantes: 10 empresas

Zona 12: Fortín de Los Castaños (Debutante)

  • Temática: Llueve Navidad
  • Participantes: 1 empresa (Doce Slow Home) + 25 vecinos

Zona 13: Arrabal de San Sebastián.

  • Temática: Una Carta Para Papá Noel IV
  • Participantes: 2 empresas + 25 vecinos
  • Reproducción cuento navideño.

