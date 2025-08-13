Ciudad Rodrigo aplaza los fuegos artificiales por el riesgo de incendios

La declaración de la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda la comunidad emitida por el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la JCyL desde hoy hasta el próximo lunes, día 18 de agosto, y por la que quedan suspendidas las autorizaciones del uso del fuego y fuegos artificiales, ha obligado al Ayuntamiento a posponer los fuegos artificiales previstos para mañana en la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se ha anunciado que debido a esta circunstancia, el lanzamiento de los fuegos artificiales, que estaba programado para mañana jueves 14 de agosto, se pospone hasta el próximo día 30 de agosto, sábado, a las 23:15 horas cerrando así la XXVIII Feria del Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, siempre que no persistan las condiciones actuales de riesgo de incendio.