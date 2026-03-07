Ciudad Rodrigo apuesta un año más por la demostración de la tradicional matanza del cebón en la Feria de Botijeros

Ciudad Rodrigo es uno de los muchos municipios de la provincia de Salamanca que sigue apostando por la supervivencia de las tradiciones y por su enseñanza.

Como parte de la programación de la Feria de Botijeros, la plaza del Buen Alcalde ha vuelto a convertirse durante la mañana de este sábado en el escenario de la matanza tradicional del cebón, donde se han llevado a cabo todas las faenas asociadas a esta práctica ancestral, que antaño realizaban todas las familias para mantener a sus miembros. Del cerdo antes se aprovechaba todo, la carne, los embutidos, la grasa...

Ahora, muchos pueblos como Ciudad Rodrigo hacen una exhibición para mostrar a quienes no lo hayan vivido cómo se hace una matanza. Para ello, matarifes de la zona junto con otros colaboradores han despiezado al animal y han realizado los embutidos, pudiendo dar a probar sus productos acompañados del típico vino dulce, que nunca faltaba en las casas cuando tenía lugar este evento, junto con perronillas, mantecados y aguardiente.

Para amenizar la jornada, los grupos de charro folcrórico han puesto la nota musical a la mañana en la que se han sorteado dos lotes de productos del cerdo con jamón y lomo, y el Ayuntamiento ha otorgado un reconocimiento a la matancera de honor de este año, Milagros Pulido García, natural de Miróbriga.

Para seguir con la fiesta, se ha preparado para los más jóvenes un Scape Room "del cerdo hasta los andares" dirigido para menores de entre 8 y 14 años. También, a lo largo de toda la jornada la plaza del Buen Alcalde es el punto de concentración de puestos de venta gastronómicos y de artesanía.