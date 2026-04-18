Ciudad Rodrigo arranca una Feria del Libro Fernando Arrabal con multitud de actividades

Ciudad Rodrigo se vuelca con una Feria del Libro llena de cultura y actividades

La Feria del Libro de Ciudad Rodrigo se celebra de una forma muy especial, y es que a lo largo de todo el recinto, las diferentes librerías se suceden mientras a la par se celebran todo tipo de actividades para todos los públicos. El viernes comenzaba ya con la especial inauguración de Juan Francisco Blanco, autor de la tierra con toda una vida dedicada a la escritura y a la investigación.

Este sábado, 18 de abril, se han organizado también diferentes actividades, como la lectura del Quijote, diferentes talleres, gincanas, presentaciones de libros y muchos espectáculos para los más pequeños y pequeñas de la casa.

Programación de la Feria del Libro de Ciudad Rodrigo

Como no podía ser de otra forma, el domingo, 19 de abril, los eventos no cesarán, y es que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha organizado multitud de encuentros con actores, además de actividades para los bebés de la casa e incluso presentaciones de libros.

Programación del domingo de la Feria del Libro

De este modo, Ciudad Rodrigo consolida su Feria del Libro Fernando Arrabal con cientos de personas paseando por el lugar, tanto de la localidad como turistas y curiosos.