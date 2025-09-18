Ciudad Rodrigo arranca este jueves la XXIV Feria del Caballo con espectáculos ecuestres, música y tradición

Ciudad Rodrigo se prepara para vivir la XXIV Feria del Caballo, que se celebrará del 18 al 21 de septiembre de 2025 en el entorno del Paseo Fernando Arrabal y otros espacios emblemáticos como San Pelayo, los fosos de la Rúa del Sol, la Plaza Mayor, la Plaza del Conde, la calle Madrid y el Registro.

El programa arranca el jueves 18 de septiembre con la inauguración oficial de la exposición fotográfica “Las últimas ediciones de Ferias de Caballo de Ciudad Rodrigo”, que podrá visitarse durante 15 días en la Galería del Ayuntamiento.

El viernes 19 de septiembre se abrirá con la Ruta a Caballo desde Aldea del Obispo a Gallegos de Argañán, organizada por la Asociación Cultural Los Boliches de la Torre. A las 21:00 h tendrá lugar la inauguración oficial de la Feria del Caballo, con el espectáculo ecuestre de baile y fuego a cargo de Leandro Araújo y Noelia Mateos, seguido del desfile “A lo Campero” en la Plaza Mayor. La noche continuará con la exhibición de salto de Julia Stolarczyk Okarma, campeona del CSN* del Centro Ecuestre de Castilla y León, visitas a los puestos expositivos, un concierto de música con el grupo Salamenco y sesión de DJ a cargo de González.

El sábado 20 de septiembre será la jornada más intensa: tras la apertura de la feria a las 9:00 h, partirán rutas a caballo desde Gallegos de Argañán y Fuenteguinaldo. A mediodía, la tradicional Ruta Wellington recreará la Marcha Ecuestre Histórica por la Fortificación Napoleónica. Por la tarde se celebrará el XXII Concurso de Doma Vaquera Nacional 2 Gran Premio*, puntuable para la Copa ANCCE, con categorías de adultos y menores. Habrá también espectáculos a cargo del grupo de taconeos de La Raya, exhibiciones musicales y la actuación de Sergio Lucas, además de sesiones de DJ hasta la madrugada.

El domingo 21 de septiembre se abrirá la feria con el esperado Concurso Apartado de la Vaca de Equitación de Trabajo, seguido de la actuación del Instituto Flamenco Rebeca Garvía, el espectáculo Embrujo de Castilla en los fosos del Paseo Fernando Arrabal y el broche final con la cantante Miriam Ferreruela.

Durante los cuatro días habrá además exposición de calesas, carruajes y enganches, una amplia exposición de yeguadas, la celebración del XXIII Concurso de Fotografía Feria del Caballo, así como la XIII Feria Agroalimentaria y de Artesanía. También se instalarán atracciones infantiles, hinchables y un tren turístico con paradas en diferentes puntos de la ciudad.

La organización corre a cargo del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, con la colaboración de la Diputación de Salamanca, la Junta de Castilla y León, entidades financieras y asociaciones ecuestres.

Con este completo programa, la Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo vuelve a consolidarse como un referente del calendario cultural y turístico, combinando tradición, deporte, cultura y música en un evento único.