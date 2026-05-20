Ciudad Rodrigo busca director para su Escuela de Hostelería Transfronteriza

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha aprobado las Bases Generales y la convocatoria que han de regir las pruebas selectivas de la convocatoria para la contratación temporal de un Director de la Escuela de Hostelería.

El objetivo de la convocatoria es buscar quien dirija la escuela incluida en el proyecto “FORT_COOK” “Revitalización de los centros fortificados abaluartados rayanos mediante la potenciación del sector gastronómico hispano-luso”, que contempla la creación de una escuela transfronteriza de hostelería rayana, con la que reforzar la capacitación profesional de este sector para que se alcancen niveles de calidad en la actividad económica derivada. Además de ello, se reforzará el impulso de los atractivos gastronómicos de los dos territorios hispano-lusos de tal forma que se promocionen un mismo producto turístico integrado por dos países, dos regiones dentro de un único destino; las fortificaciones de la raya.

La plaza es de carácter temporal hasta el 31 de diciembre de 2028 con jornada completa y un sueldo bruto mensual de 2.500 euros. La persona seleccionada tendrá que garantizar la operatividad de la infraestructura haciendo una gestión integral que incluye su puesta en marcha. La escuela tendrá como objetivo la inserción laboral de los beneficiados.