Ciudad Rodrigo busca ser un plató de cine

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha anunciado su primera participación en un evento internacional que reunirá a productores y profesionales del cine de más de 60 países en Valladolid los próximos 15 y 16 de octubre.

El alcalde, Marcos Iglesias, junto al teniente de alcalde, Ramón Sastre han presentado la iniciativa. El objetivo es posicionar a la ciudad no solo como "Ciudad Teatro", sino también como un destino atractivo para la industria cinematográfica.

Inversión para atraer rodajes

"Es una gran oportunidad de mostrar al mundo que Ciudad Rodrigo es también ciudad de cine con espectaculares rincones patrimoniales y monumentales para posibles rodajes", destacó el alcalde Iglesias.

La inversión del Ayuntamiento en este proyecto asciende a 3.500 euros, que cubren el coste del pase individual para el evento.