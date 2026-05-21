Ciudad Rodrigo cede parcelas a la Junta para construir vivienda pública

Ciudad Rodrigo tendrá más vivienda pública. Al menos ese es el objetivo del Ayuntamiento de Miróbriga que ha anunciado su intención de ceder cinco parcelas en la calle Góngora al Somacyl para “favorecer la promoción de vivienda pública y seguir incrementando la oferta de vivienda en nuestro municipio”, ha asegurado el alcalde, Marcos Iglesias.

Se trata de cinco solares que han pasado a manos del Ayuntamiento gracias a la cesión gratuita que ha realizado la Sareb.

El alcalde ha añadido que “sabemos que la Junta está muy interesada en Ciudad Rodrigo y esta opción que les vamos a trasladar será un complemento para incrementar la vivienda en Ciudad Rodrigo”.