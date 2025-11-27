Ciudad Rodrigo cederá parcelas a la Junta para construir viviendas públicas para jóvenes

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez Blázquez, ha visitado Ciudad Rodrigo junto al alcalde, Marcos Iglesias, y el teniente de alcalde, Ramón Sastre, para conocer las parcelas municipales que serán cedidas al Gobierno autonómico con el fin de construir Viviendas de Protección Oficial destinadas a jóvenes menores de 36 años.

Vivienda asequible para impulsar el desarrollo local

Marcos Iglesias destacó la importancia de esta iniciativa como una de las actuaciones “más necesarias para la promoción socioeconómica de Ciudad Rodrigo”. El alcalde subrayó que la creación de vivienda asequible se suma a otros proyectos estratégicos, como la ampliación del polígono industrial Las Viñas, en la que la Junta invertirá 8,2 millones de euros.

Inicio del expediente de cesión de parcelas

El Ayuntamiento ha iniciado ya el expediente para la cesión de terrenos a la Junta, donde se prevé levantar nueve viviendas unifamiliares y adosadas: seis en la calle Río Huebra, tres en la calle Juan Pablo I —ambas en la zona del Voladero— y una más en Ivanrey. Cada parcela cuenta con 170 m², destinados a la construcción de viviendas individuales. En total, esta dotación permitirá ofrecer diez viviendas a jóvenes mirobrigenses.

El alcalde animó a los interesados a estar atentos a la información publicada tanto por el Ayuntamiento como por la Junta para poder optar a una de estas futuras viviendas.

Viviendas amplias y con bonificación del 20%

Por su parte, José Manuel Jiménez explicó que estas viviendas públicas contarán con 90 metros cuadrados, salón con cocina, tres dormitorios y dos baños, además de una bonificación del 20% respecto al valor máximo del módulo de Vivienda Pública, reservada a jóvenes menores de 36 años.

Proyecto enmarcado en el protocolo regional de vivienda

La actuación se desarrolla dentro del Protocolo entre la Junta de Castilla y León y las Diputaciones Provinciales para la promoción de vivienda pública en venta con bonificación para jóvenes en municipios de menos de 20.000 habitantes. Ciudad Rodrigo se ha adherido a este programa, que contempla la cesión gratuita de las parcelas municipales a la Sociedad Pública Somacyl.

Alta demanda: más de 65 solicitudes recibidas

En julio, el Ayuntamiento lanzó un bando para sondear la demanda de vivienda entre jóvenes que cumplieran los requisitos marcados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Tras dos meses de plazo, se registraron más de 65 solicitudes, lo que confirma el interés y la necesidad de este tipo de iniciativas en el municipio.