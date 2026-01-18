Ciudad Rodrigo celebra la festividad de San Antón

Ciudad Rodrigo ha celebrado este domingo la festividad de San Antón en El Puente.

El acto ha comenzado con una misa celebrada en la Parroquia de Santa Marina, encabezado por los mayordomos Cristóbal López Torres y José Manuel Jerez Rodríguez.

Una vez finalizada la eucaristía, a la que han asistido el teniente de alcalde, Ramón Sastre, los delegados municipales Vanesa Garcia, Víctor Gómez, Belén Barco y Paola Martín Muñoz; la edil Carmen Lorenzo y el capitán de la Guardia Civil, Pablo Gatell, ha tenido lugar la tradicional procesión.

Esta, ha incluido la bendición de animales y, como no podía ser de otra manera, con el sorteo de los aguinaldos de San Antón.

Vecinos y curiosos han acompañado al paso por las calles mirobrigenses, en un acto que forma parte de la tradición y de la rica cultura de Ciudad Rodrigo.