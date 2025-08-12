Ciudad Rodrigo celebra un Martes Mayor de récord con 191 puestos nacionales e internacionales

Ciudad Rodrigo vivió este martes una de sus jornadas más emblemáticas con la celebración del Martes Mayor, que en esta edición reunió un total de 191 puestos en sus calles y plazas. El alcalde, Marcos Iglesias, junto a la delegada de Comercio, Paola Martín Muñoz, el teniente de alcalde, Ramón Sastre, y otros miembros del equipo de gobierno y la Corporación municipal, realizaron la tradicional visita institucional a los expositores, que llenaron de color y ambiente festivo el casco histórico.

La distribución de los puestos fue diversa: 92 de comercio, 56 de artesanía, 19 pertenecientes a asociaciones o instituciones, 16 infantiles y 8 de hostelería. En cuanto a procedencia, 99 llegaron de Ciudad Rodrigo, 45 de distintos puntos de la provincia de Salamanca y 44 de otras provincias como Ávila, Zamora, Valladolid, Toledo, Madrid, Badajoz, Cáceres, A Coruña, Bizkaia, Sevilla o Valencia. Además, tres expositores procedieron de Portugal, reforzando el carácter transfronterizo de la cita.

Este año, la temática giró en torno al teatro, en homenaje al 125 aniversario del Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”. En total, 33 puestos participaron por primera vez, de los que 15 fueron locales y 18 de fuera del municipio. Otros 107 repitieron su presencia respecto a ediciones anteriores, con 53 de Ciudad Rodrigo y 54 de otras provincias.

La festividad contó también con varios espacios especiales. El Stand Punto Clave, en la zona del parque del Valle San Martín, impulsado por la Diputación de Salamanca a través del Área de Bienestar Social, ofreció información y talleres sobre la prevención de riesgos asociados al consumo de alcohol y drogas, especialmente dirigidos a los jóvenes, en horario de 12:00 a 16:00 horas.

Bajo los soportales del Ayuntamiento se instaló el Rincón de Portugal, con stands de municipios lusos que promocionaron su oferta turística, gastronómica y artesanal, fomentando así los lazos culturales y económicos a ambos lados de la frontera.

Asimismo, la Diputación de Salamanca dispuso otro stand en el mismo lugar, donde se celebró un showcooking con productos de la marca “Salamanca en Bandeja” y se ofreció información turística de la provincia.

El Martes Mayor volvió a consolidarse como una cita imprescindible para vecinos y visitantes, combinando tradición, comercio, cultura y hermanamiento entre territorios.