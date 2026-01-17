Ciudad Rodrigo celebra su Toro de San Sebastián con una gran asistencia

Miles de personas han disfrutado durante este sábado 17 de enero, en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, de su celebración del Toro de San Sebastián. Este encierro, por las calles y en honor al patrón de la ciudad, supone una previa a su ya muy cercano Carnaval del Toro; es, además, el quinto año que lo llevan a cabo.

‘Motorista’ y ‘Picapleitos’ son los toros que han protagonizado este encierre y proceden de la ganadería vallisoletana de Brazuelos. El recorrido que han seguido es el mismo que el de sus homólogos carnavaleros: desde el solar entre las calles Duero y Miño hasta la avenida Conde de Foxá con la calle Escuelas, tal y como detallan en la agencia Ical.

Este Toro de San Sebastián ha sido organizado por la Asociación de Hostelería de Ciudad Rodrigo, con la colaboración del Ayuntamiento del municipio.