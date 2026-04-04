Ciudad Rodrigo celebra su tradicional ‘Charrada’, una fiesta declarada de Interés Turístico Regional

Ciudad Rodrigo ha celebrado este sábado 4 de abril el Festival de grupos locales de la XLV Fiesta de la Charrada, una fiesta declarada de Interés Turístico Regional.

Con un gran ambiente gracias a las buenas temperaturas, el municipio se ha impregnado de alegría este Sábado Santo, acogiendo desde las primeras horas de la mañana un pasacalles de tamborileros y dulzaineros tradicionales por todos los barrios del pueblo que ha culminado con su presencia en la plaza mayor donde ha habido una exhibición por parte de los grupos de baile 'Botón Charro' y 'Aires Charros'.

Dentro de este festival, en el que los más pequeños han tenido un claro protagonismo, augurando un futuro prometedor a esta tradición popular, han intervenido representantes de diferentes puntos de la provincia como la Sierra de Francia, Vitigudino, La Armuña, Peñaranda, Alba de Tormes e incluso se ha acogido a intérpretes procedentes de Andalucía.

Además de los bailes donde ha estado presente la carroza ganadora del Carnaval del Toro 2025, un homenaje a la figura charra, el caballo también ha tenido un destacado protagonismo con una exhibición de doma vaquera en el foso de la Puerta del Sol y con jinetes charros.

Durante todo el día ha estado abierta la exposición 'Museo del Tamborilero' y un mercado tradicional con productos de alimentación y artesanía de la tierra.

Ciudad Rodrigo celebra su tradicional ‘Charrada’, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional | Vicente/ICAL

Ciudad Rodrigo celebra su tradicional ‘Charrada’, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional | Vicente/ICAL

Ciudad Rodrigo celebra su tradicional ‘Charrada’, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional | Vicente/ICAL

Ciudad Rodrigo celebra su tradicional ‘Charrada’, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional | Vicente/ICAL