Ciudad Rodrigo celebrará el Cross de Carnaval el 8 de febrero con deporte y disfraces

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través del delegado de Festejos y Deportes, Víctor Gómez, junto a Chuchi Caridad en representación del club de atletismo Cazahitos, ha presentado la celebración del Cross de Carnaval, una prueba deportiva que combinará carrera, disfraces y ambiente de precarnaval. La cita tendrá lugar el próximo 8 de febrero y está abierta a vecinos y visitantes que quieran participar de forma activa en esta jornada festiva y deportiva.

La competición contará con tres categorías divididas por edades: chupetín, infantil y adultos. La categoría chupetín dará comienzo a las 11:30 horas desde el Árbol Gordo, seguida de la infantil a las 11:40 horas, con salida desde el pabellón Conde de Foxá, y finalmente la categoría de adultos a las 11:55 horas, desde la avenida Conde de Foxá. Todas las carreras finalizarán en la plaza del Conde, que se convertirá en punto central de la celebración.

Al término de las pruebas, en la plaza del Conde se realizará un sorteo y la entrega de premios y trofeos, tanto para los primeros clasificados de cada categoría como para los mejores disfraces individuales y grupales, fomentando así la participación lúdica y festiva.

Desde el Ayuntamiento se anima a todos los vecinos y visitantes a disfrazarse y disfrutar de un día de deporte y diversión previo al carnaval, consolidando el Cross de Carnaval como una actividad participativa que combina deporte, tradición y ocio familiar.