Ciudad Rodrigo celebrará el Día Internacional de los Museos con un pasaporte turístico y premios

Los visitantes podrán recorrer cuatro espacios museísticos de forma gratuita y participar en el sorteo de una noche de hotel o una cena para dos personas

Día de los Museos en Ciudad Rodrigo
Día de los Museos en Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebrará el Día Internacional de los Museos con una programación especial que incluirá un original “Pasaporte Turístico”, visitas guiadas y entrada gratuita a varios espacios culturales de la ciudad entre los días 16 y 18 de mayo.

La iniciativa, impulsada por la Delegación de Turismo, busca fomentar la participación activa tanto de turistas como de los propios mirobrigenses, animándoles a descubrir y conocer algunos de los principales espacios museísticos de la localidad.

El pasaporte turístico permitirá recorrer cuatro enclaves culturales: el Museo del Tamborilero, el Museo del Orinal, el Centro de Fortificaciones de Frontera y la exposición sobre la Guerra de la Independencia.

Para completar el recorrido, los participantes deberán responder correctamente a tres preguntas en cada espacio y conseguir el sello correspondiente. Una vez terminado, podrán depositar el pasaporte en las urnas habilitadas y entrar en el sorteo de dos premios: una noche de hotel para dos personas en Ciudad Rodrigo o una cena con productos típicos de la tierra en un restaurante de la ciudad.

El sorteo se celebrará durante la semana del 18 de mayo y se anunciará a través de las redes sociales municipales. Además, se seleccionarán dos pasaportes de reserva.

La celebración se extenderá durante todo el fin de semana para coincidir con la Feria del Farinato y el puente de San Isidro, con el objetivo de facilitar una mayor participación.

Además del pasaporte turístico, la entrada a los cuatro espacios museísticos será gratuita durante los días 16, 17 y 18 de mayo. El lunes 18 también se organizarán visitas guiadas, previa inscripción en la Oficina de Turismo.

También te puede interesar

Lo último

stats