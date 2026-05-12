Ciudad Rodrigo celebrará el Día Internacional de los Museos con un pasaporte turístico y premios

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebrará el Día Internacional de los Museos con una programación especial que incluirá un original “Pasaporte Turístico”, visitas guiadas y entrada gratuita a varios espacios culturales de la ciudad entre los días 16 y 18 de mayo.

La iniciativa, impulsada por la Delegación de Turismo, busca fomentar la participación activa tanto de turistas como de los propios mirobrigenses, animándoles a descubrir y conocer algunos de los principales espacios museísticos de la localidad.

El pasaporte turístico permitirá recorrer cuatro enclaves culturales: el Museo del Tamborilero, el Museo del Orinal, el Centro de Fortificaciones de Frontera y la exposición sobre la Guerra de la Independencia.

Para completar el recorrido, los participantes deberán responder correctamente a tres preguntas en cada espacio y conseguir el sello correspondiente. Una vez terminado, podrán depositar el pasaporte en las urnas habilitadas y entrar en el sorteo de dos premios: una noche de hotel para dos personas en Ciudad Rodrigo o una cena con productos típicos de la tierra en un restaurante de la ciudad.

El sorteo se celebrará durante la semana del 18 de mayo y se anunciará a través de las redes sociales municipales. Además, se seleccionarán dos pasaportes de reserva.

La celebración se extenderá durante todo el fin de semana para coincidir con la Feria del Farinato y el puente de San Isidro, con el objetivo de facilitar una mayor participación.

Además del pasaporte turístico, la entrada a los cuatro espacios museísticos será gratuita durante los días 16, 17 y 18 de mayo. El lunes 18 también se organizarán visitas guiadas, previa inscripción en la Oficina de Turismo.