Ciudad Rodrigo cierra el verano 2025 con un aumento del turismo y más de 17.000 visitantes
La afluencia nacional e internacional crece respecto a 2024, con especial protagonismo de los viajeros portugueses y madrileños; las visitas online a la web municipal se duplican
El verano 2025 ha dejado un balance muy positivo para el turismo en Ciudad Rodrigo. Según el estudio estadístico elaborado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento, entre junio y agosto se registraron 16.986 visitantes, lo que supone casi 1.200 más que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 15.797.
El grueso de las visitas correspondió a turistas nacionales, que alcanzaron las 14.053 personas, con un incremento respecto a las 13.115 del año pasado. Entre ellos, los procedentes de Madrid destacaron con un 22,1% del total, seguidos por Andalucía (10,39%), País Vasco (10,32%) y Castilla y León (8,95%). También sobresale el turismo local, que representó un 13,7% del total de nacionales.
En cuanto al turismo internacional, Ciudad Rodrigo recibió 2.933 visitantes, frente a los 2.682 del verano anterior. Portugal se mantiene como el principal mercado emisor, con un 41,18% de los extranjeros, seguido de Francia (29,75%) y Gran Bretaña (10,81%).
Las cifras digitales también reflejan un salto significativo: las consultas en la web municipal casi se triplicaron, pasando de 4.494 en 2024 a 10.952 en 2025. En la Oficina de Turismo, aunque se redujo ligeramente el número de consultas presenciales y telefónicas, se atendieron 153 solicitudes directas de información.
Entre los recursos culturales, la exposición “Ciudad Rodrigo en la Guerra de la Independencia. Wellington frente a Napoleón” fue la más visitada con 3.308 entradas, superando ampliamente a las 2.036 del año anterior. Por su parte, el Museo del Orinal recibió 3.226 visitantes.
El perfil del turista individual muestra que un 61,55% optó por hotel, seguido por hostales (23,37%) y cámpings (14%). El principal motivo para visitar la ciudad fue formar parte de una ruta planificada (74,2%), aunque también destacan las visitas a familiares y amigos (9,28%) y las paradas improvisadas durante trayectos (8,56%).
En el ámbito de los grupos organizados, se atendieron 143 colectivos, siendo las agencias de viajes las más numerosas (59,44%), seguidas por clubes deportivos y asociaciones culturales. Más de la mitad de los grupos (56,25%) disfrutaron de los servicios de restauración locales y un 8% pernoctó en la ciudad. La estancia media fue de casi ocho horas.
Por procedencias, los grupos nacionales llegaron principalmente de Castilla y León (26,12%), Madrid (22,35%) y Andalucía (21,15%). En el caso de los internacionales, el liderazgo correspondió a Portugal (67,36%), muy por delante de Gran Bretaña (13%) e Italia (6,65%).
Con estos datos, Ciudad Rodrigo no solo consolida su atractivo como destino cultural y patrimonial, sino que también refuerza su posición como enclave estratégico para el turismo internacional, especialmente el portugués. El incremento de visitantes y el éxito de las actividades culturales confirman la buena salud del sector y las oportunidades de crecimiento para los próximos años.
También te puede interesar