Ciudad Rodrigo clama a la CHD para que limpie el cauce del río Águeda en La Pesquera: “Es una urgencia, no queremos una inundación”

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias junto con el delegado de Río y Alamedas, José Manuel Jerez han enviado una carta a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en la que notifican la “urgencia” de deforestar la zona del cauce del río Águeda que se ubica en la zona de La Pesquera.

En la carta se apunta que “Ciudad Rodrigo vive mirando al río Águeda, uno de sus principales atractivos y sin duda alguna de las más destacadas zonas de ocio tanto de mirobrigenses como de visitantes”. Es por ello por lo que instan a que la CHD se ponga manos a la obra y realice trabajos de limpieza en los alrededores de la Fábrica de La Moretona, de la que dice Jerez que “está llena de forestación arbustiva que no se puede consentir”.

Insisten en que esta medida es urgente porque en épocas de lluvias puede ayudar a que el cauce coja altura debido al cumulo de vegetación, ocasionando en esa zona de la ciudad graves inundaciones a la que quieren poner remedio antes de que se produzca un desastre que más tarde haya que lamentar.