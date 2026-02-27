Ciudad Rodrigo conmemora el 8M con cultura, historia y teatro local

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a través de la delegación de Igualdad, que gestiona Ana Castaño, ha organizado unas actividades en conmemoración del 8M, con motivo del Día Internacional de la Mujer, combinando el turismo cultural con las artes escénicas. Los actos, que cuentan con el respaldo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ofrecen alternativas gratuitas para todos los públicos durante la mañana y la tarde del próximo 8 de marzo.

La jornada comenzará a las 11:30 horas con una visita guiada especial titulada "Descubre Ciudad Rodrigo y al Museo del Orinal". El punto de encuentro será el Ayuntamiento, desde donde los asistentes iniciarán un recorrido por los rincones más emblemáticos de la ciudad para finalizar en el singular Museo del Orinal. Las plazas son limitadas por lo que requerirá inscripción previa en la Oficina de Turismo o mediante el telf. 664 34 65 80.

El broche de oro a la conmemoración llegará a las 18:30 horas en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. El grupo de teatro de la Asociación de Mujeres "Amanecer" subirá al escenario para representar la obra La Escuela de Don Silvestre, una representación de José Cedena Sánchez adaptada por Emilia Rubio Rubio. Entrada gratuita hasta completar el aforo.